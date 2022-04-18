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Понедельник, 18 апреля, 2022

За неделю рязанские пожарные ликвидировали 136 загораний сухой травы

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За неделю рязанские пожарные ликвидировали 136 загораний сухой травы

7info

За прошедшую неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 136 загораний сухой травы, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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В общей сложности за период 11–17 апреля зарегистрировано 175 пожаров: 13 техногенных, 26 горение мусора, 136 горение сухой травы.

Огонь уничтожил и повредил 12 строений, 2 единицы техники. Пострадали 4 человека, 3 эвакуировали.

Все четверо пострадавших жили в квартире многоэтажки на улице Интернациональной, где 13 апреля взорвался самогонный аппарат.

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