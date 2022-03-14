За неделю на пожарах в Рязанской области погибли 3 человека

За прошедшую неделю в Рязанской области на пожарах спасено 2 человека, эвакуировано 12 человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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За период с 7 по 13 марта чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

Зарегистрировано 32 пожара, из них: 21 техногенный, 11 горение мусора.

Огнем уничтожено и повреждено 16 строений и 4 единицы техники.

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На пожарах погибло 3 человека, спасено 2 человека, эвакуировано 12 человек.

7 марта на пожаре в комнате многоквартирного жилого дома на улице Бирюзова в городе Рязани спасено 2 человека, 10 эвакуировано.

10 марта на пожаре в жилом доме в деревне Старолетово Рыбновского района погиб мужчина 1983 года рождения и женщина 1989 года рождения.

11 марта в результате пожара в квартире двухквартирного жилого дома в городе Рязани на улице Никуличинская, женщина 1960 года рождения госпитализирована в медицинское учреждение, 2 человека эвакуировано.

12 марта на пожаре в квартире в многоквартирном жилом доме в селе Аделино Шиловского района погибла женщина 1962 года рождения.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.