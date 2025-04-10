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Фото: admrzn.ru/
Экология, природа, животные

За неделю клещи укусили 17 человек в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области за неделю с 31 марта по 6 апреля клещи укусили 17 человек, среди них 4 ребёнка. Об этом сообщает Роспотребнадзор по области.

Чтобы уберечь себя от укусов кровопийц, носите светлую и закрытую одежду с плотно застегнутыми манжетами и воротом. Заправляйте рубашку в брюки и штанины в носки. На голову повяжите платок или наденьте другой головной убор. Применяйте акарицидно-репеллентные средства для обработки кожи и одежды.

Осматривать себя на наличие клещей стоит каждые 15–30 минут. Особое внимание обращайте на складки и швы одежды.

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Не забывайте осматривать домашних животных после прогулок!

Если нашли клеща, немедленно обращайтесь к врачу. Даже если удалили самостоятельно, рекомендуется провести лабораторное исследование удаленного клеща. 

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