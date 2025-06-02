За неделю 6 человек пострадало на пожарах в Рязанской области

На пожарах в Рязанской области за неделю с 26 мая по 1 июня пострадало 6 человек, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В деревне Подлипки Касимовского муниципального округа на пожаре в жилом доме 26 мая — мужчина 1966 года рождения и женщина 1938 года рождения. Их госпитализировали.

В деревне Козловка Рыбновского района 26 мая на пожаре в жилом доме пострадал мужчина 1962 года рождения.

В селе Белоречье Сараевского района во время пожара в доме пострадала женщина 1953 года рождения.

В деревне Поповка Касимовского муниципального округа на пожаре в хозпостройке 27 мая пострадал молодой человек 2009 года рождения.

В жилом доме в селе Перкино Спасского района 31 мая в огне пострадала женщина 1968 года рождения.

Всего за прошедшую неделю на территории области ликвидировали 140 пожаров, из них 111 загораний травы и мусора. Огнем уничтожено и повреждено 32 строения и 7 единиц техники.