За неделю 24 жителя России погибли, 121 ранен при ударах ВСУ

За минувшую неделю в результате ударов ВСУ по российским регионам пострадали 145 мирных жителей. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, с 15 по 21 сентября был ранен 121 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 24 человека.

Пик атак совпал с православным праздником

Мирошник отметил, что к концу недели, в православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы, украинские войска резко нарастили число ударов по российским субъектам.

В Крыму в результате атаки БПЛА на школу и санаторий в Форосе погибли 4 мирных жителя, 17 человек ранены.

В Белгородской области от ударов дронов погибли 3 человека и 10 получили ранения.

В Васильевке Запорожской области в результате артобстрела пострадали 13 мирных жителей и один человек погиб.

Среди пострадавших детей — 12-летняя девочка из Рубежного, годовалый ребенок и 13-летняя девочка из Васильевки.