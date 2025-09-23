Вторник, 23 сентября, 2025
За неделю 24 жителя России погибли, 121 ранен при ударах ВСУ

Алексей Самохин
Image by Alina Kuptsova from Pixabay

За минувшую неделю в результате ударов ВСУ по российским регионам пострадали 145 мирных жителей. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, с 15 по 21 сентября был ранен 121 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 24 человека.

Пик атак совпал с православным праздником

Мирошник отметил, что к концу недели, в православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы, украинские войска резко нарастили число ударов по российским субъектам.

В Крыму в результате атаки БПЛА на школу и санаторий в Форосе погибли 4 мирных жителя, 17 человек ранены.

В Белгородской области от ударов дронов погибли 3 человека и 10 получили ранения.

В Васильевке Запорожской области в результате артобстрела пострадали 13 мирных жителей и один человек погиб.

Среди пострадавших детей — 12-летняя девочка из Рубежного, годовалый ребенок и 13-летняя девочка из Васильевки.

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.
Cамолёт пролетел над крышами домов в Новой Москве из-за атаки дронов

По предварительным данным, пилот намеренно выполнял полёт на малой высоте из-за присутствия украинских беспилотников в небе.

Полиция ищет нового хозяина для служебного пса-ветерана Алекса Кугатера Барри

Алекс – служебная собака, ему 11 лет. Несмотря на возраст, он здоровый, активный и совершенно неагрессивный пёс с красивым чепрачным окрасом.
Проект РГУ имени Есенина признан одним из лидеров народной дипломатии на международном конкурсе

Проект Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Международный диалог «Молодёжь против фашизма» занял третье место в IV Международном конкурсе «Лидер народной дипломатии».
Опубликована карта бесплатного Wi-Fi в Рязани

Точки доступа работают в МФЦ, учреждениях культуры, спорта, торгово-развлекательных центрах, в кафе и ресторанах, а также в отделениях банков. 
На площади Ленина в Рязани сбили 74-летнюю пенсионерку 

По данным регионального управления Госавтоинспекции, в понедельник, 22 сентября, в 19:10 наезд на пешехода совершил 44-летний житель Рязани, управлявший автомобилем «Киа Рио».
Опасность атаки БПЛА сохраняется в Рязани и области

Напомним, угроза опасности беспилотников была объявлена в Рязани вчера вечером.
В Рязанском кардиодиспансере впервые провели РЧА пациентам с редкой патологией

Больным, страдающим синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, РЧА не проводили никогда: ни в Рязанском кардиодиспансере, ни в других медучреждениях региона.
Массовое ДТП произошло в Новосибирской области, столкнулись три фуры и «Газель»

Авария произошла 23 сентября около 8 утра в Барабинском районе. В результате столкновения две машины — одна из фур и «Газель» — загорелись. Возгорание уже удалось ликвидировать.
Прокуратура внесла представление подрядчику ремонта улицы Чкалова в Рязани

При проверке на месте были выявлены недостатки в качестве дорожного покрытия, такие как дефекты и трещины на бордюрном камне. Подрядчик не предпринял меры по устранению этих недостатков в рамках гарантийных обязательств.