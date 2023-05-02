За месячник по благоустройству Рязани с общественных территорий убрано более 1200 куб. метров мусора

Итоги весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке, а также подготовку к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили на еженедельном рабочем совещании, которое провела глава администрации Елена Сорокина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

По информации управления благоустройства, за апрель только с общественных территорий областного центра убрано более 1200 куб. метров различного мусора, в санитарной очистке города приняло участие более 32 тысяч человек. За этот период высажено более 120 деревьев и почти 300 кустарников.

Бригады Дирекции благоустройства города приступают к окосу травы, в ближайшее время к этой работе подключат подрядчиков. По поручению главы администрации контроль за окосом должен осуществляться регулярно. Елена Сорокина подчеркнула, что эти работы также должны выполняться своевременно управляющими организациями и хозяйствующими субъектами. Соответствующее поручение было дано МКУ «УДТ» и контрольно-аналитическому управлению.

Менее недели остается до главного праздника страны – Дня Победы. По информации управления культуры, с конца апреля начались адресные поздравления ветеранов с участием творческих коллективов и школьников. Более 80 мероприятий на местах проживания проведут до 9 мая.

Дирекция благоустройства продолжает приводить в порядок памятники и мемориалы, посвященные ВОВ. Монументы моют, где необходимо проводят покраску и мелкий ремонт. Работы завершат на этой неделе.