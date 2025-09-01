За лето 2025 года музей Есенина посетили более 316 000 человек

Музей-заповедник имени С. А. Есенина в Константиново подвел итоги лета 2025 года. За три месяца родину поэта посетили 316 173 человека.
Фестиваль «Есенин Яр» принял 15 892 человека. В его рамках выступили 70 артистов. За время проведения фестиваля сделано 1500 фотографий, и это только на фотоаппарат музея.
Этим летом в Константиново прозвучали 106 музыкальных композиций. На родине Сергея Есенина туристы провели 92 летних вечера.
