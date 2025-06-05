Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв, известный своим острым аналитическим умом, бьет тревогу. Дональд Трамп оказался в крайне непростой ситуации, и его решения в ближайшие дни могут определить не только будущее Украины, но и его собственную политическую карьеру. Пост под заголовком «Дистанцируется ли Трамп от Украины?» Царёв опубликовал в телеграм-канале.

Часы Судного Дня: Почему так важны ближайшие даты?

Переговоры в Стамбуле и последовавшие за ними меморандумы однозначно показали: Москва и Киев стоят на диаметрально противоположных позициях. И, что любопытно, накануне этих переговоров Киев предпринял атаки на российские аэродромы, что, по мнению многих экспертов, лишь подчеркнуло нежелание украинской стороны идти на компромиссы.

Сейчас стороны взяли неделю на официальные оценки меморандумов, и этот срок истекает 9 июня. Практически в унисон с этим, 11 июня завершается двухнедельный ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом: или Украина и Россия договариваются, или… Что будет «или», остается главной интригой. Маловероятно, что за эти несколько дней стороны кардинально изменят свои требования. Это означает, что к середине июня мы можем получить окончательную ясность относительно того, движется ли мир к дипломатическому разрешению или к дальнейшей эскалации.

Ключевым моментом становится 15 июня – дата, когда Трамп отправится на саммит G7. Именно к этому моменту американский сенатор Линдси Грэм (в РФ внесенный в список террористов и экстремистов) стремится протолкнуть законопроект о новых санкциях против России. Если этот закон будет принят, то, по мнению Царёва, рычагов давления на Россию у Трампа практически не останется. Это очень похоже на классическую шахматную партию, где каждый ход имеет стратегическое значение.

«Дистанцирование» Трампа: Две стороны одной медали

Когда речь заходит о возможном «дистанцировании» Трампа от Украины, важно понимать, что это понятие имеет несколько толкований. Для одних это означает прекращение любой поддержки Киева, для других – лишь изменение формата этой поддержки.

Если Трамп действительно прекратит военную и финансовую помощь, а Илон Маск отключит «Старлинки», что, конечно, является радикальным сценарием, это стало бы поворотным моментом. И, по мнению Царёва, такой вариант устроил бы Москву. Однако есть и другая сторона медали. Что, если Трамп продолжит поставлять оружие и деньги, снабжать разведданными, но при этом перестанет предпринимать попытки остановить конфликт? Это будет означать, что США фактически самоустраняются от роли миротворца, лишь подливая масла в огонь. И такой сценарий, очевидно, не устроит ни одну из сторон, заинтересованных в скорейшем разрешении конфликта. Более того, при таком развитии событий США вполне могут ввести новые санкции против России, что, безусловно, усилит напряжение.

Битва за бюджет: Предвестник политического шторма

Наиболее интригующим выглядит прогноз относительно финансирования Украины после возможного введения новых санкций. Царёв предполагает, что к сентябрю Трамп столкнется с серьезными трудностями при принятии нужного ему бюджета в Конгрессе. Вероятнее всего, ему будет предъявлен ультиматум: либо бюджет будет принят с заложенной в него финансовой и военной помощью Украине, либо он не будет принят вовсе.

Здесь в игру вступают интересные политические маневры. Трамп, вероятно, уже подготовил себе моральное оправдание: он может заявить, что, в отличие от Байдена, который финансировал Украину за счет американских налогоплательщиков, его администрация будет получать от Киева «природные ресурсы» в обмен на помощь, ссылаясь на уже подписанную сделку. Этот ход, если он действительно имеет место быть, может стать сильным аргументом в руках Трампа для убеждения колеблющихся конгрессменов. Однако, как это часто бывает в политике, «дьявол кроется в деталях», и истинные условия этих договоренностей пока остаются за семью печатями. В любом случае, предстоящая битва за бюджет обещает быть жаркой и непредсказуемой.

Глубинное государство против Трампа: Схватка за будущее Америки

Вся эта ситуация, по мнению Олега Царёва, является ничем иным, как грандиозной схваткой между Дональдом Трампом и так называемым «глубинным государством».. Трамп, который всегда позиционировал себя как outsider, борющийся с истеблишментом, очень хочет дистанцироваться от украинского конфликта, но ему, похоже, не дают этого сделать.

Если Трампа «прогнут» по Украине, это может стать началом конца его грандиозных планов. Нет, он, скорее всего, досидит свой срок в Белом доме, но «революцию» в Америке ему уже не совершить. Это будет означать, что мечта «сделать Америку снова великой» останется всего лишь мечтой, а война с «глубинным государством» будет проиграна. В этих словах звучит не только анализ, но и предостережение: от исхода этой борьбы зависит не только вектор внешней политики США, но и, возможно, их внутреннее устройство. Мир затаил дыхание, наблюдая за этим политическим триллером в режиме реального времени.