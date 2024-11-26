За кражу велосипеда рязанцу назначили год исправительных работ

Суд вынес приговор 28-летнему рязанцу, обвиняемому в краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае 2024 года мужчина совершил кражу велосипеда, который находился на лестничной площадке многоквартирного дома. Затем он сдал похищенное в ломбард, получив за него 10 тысяч рублей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в пользу государства. Потерпевшему осужденный возместит материальный ущерб в размере более 24 тыс. рублей.