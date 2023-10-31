Вторник, 31 октября, 2023
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За изнасилование знакомой житель Касимова получил 4 года колонии

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Суд признал жителя Касимова виновным в совершении преступлений сексуального характера, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело на мужчину 1984 года рождения завели по ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ (преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности). 28 апреля 2022 года нетрезвый касимовец изнасиловал знакомую, у которой находился в гостях.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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