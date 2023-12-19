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За изнасилование и убийство на кладбище судят 41-летнего мужчину

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В Кемеровской области за изнасилование и убийство, совершённое 17 лет назад, судят жителя города Белово. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

41-летнего мужчину обвиняют в совершении преступления по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

По версии следствия, преступление совершено в марте 2006 года на местном кладбище. 23-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного и токсического опьянения, изнасиловал 54-летнюю женщину. После, чтобы скрыть содеянное, убил жертву ударами ножа в живот, грудь, шею.

Совершив убийство потерпевшей, обвиняемый с места происшествия скрылся.

Эксперты сумели определить ДНК-профиль преступника. Информацию сопоставили с данными ранее попадавших в поле зрения правоохранителей. Так силовики вышли на подозреваемого.

Со следствием обвиняемый не сотрудничал, но собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы передать дело в суд.

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