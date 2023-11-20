Понедельник, 20 ноября, 2023
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За год доля ипотеки в «загородке» выросла практически в 2 раза

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Специалисты девелоперской компании «Мармакс» рассказали о значительном росте ипотеки в сегменте загородной недвижимости – сейчас она достигает 34%, в то время как в 2022 году показатель находился на уровне 14%.

В частности, наибольшей популярностью в данном сегменте продолжает пользоваться IT-ипотека на приобретение участка и строительство дома – на нее приходится 33%. Доля сделок по программе государственной поддержки достигает 19%, замыкает тройку семейная и сельская программы – 5%.

Отметим, что лидерство IT-ипотеки напрямую связано с привлекательными условиями, а также увеличенным бюджетом одобренной суммы. Интересно также, что есть клиенты, приобретающие сначала отдельно участок, а строительство дома планируют только через несколько лет,

– отметила Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Преобладающая доля аналитиков работает удаленно – именно поэтому данная аудитория выбирает загородный формат недвижимости. Наибольшей популярностью пользуются дома площадью от 100 до 150 кв. м с отделкой white box и действующими коммуникациями. Дополнительными преимуществами становятся досуговые зоны на территории поселков, места отдыха и прогулочные маршруты.  

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