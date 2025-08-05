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Новости мира

За фасадом гламура: темная сторона Дубая и истории жертв сексуального рабства

Алексей Самохин
Image by Nino Carè from Pixabay

Глянцевый облик Дубая скрывает мрачную реальность.

Каждый год тысячи женщин попадают в ловушку — под предлогом высокооплачиваемой работы, модельных контрактов или обещаний роскошной жизни с вечеринками на яхтах. Но вместо глянца и богатства их ждет эксплуатация, насилие и страх. Об этом пишет Daily Mail. Перевод статьи опубликовали «ИноСМИ»

Как начинается кошмар

Многие девушки — от начинающих инфлюенсеров до бедных женщин из развивающихся стран — становятся жертвами ложных предложений о работе или романтических отношений. Некоторых заманивают фальшивые модельные агентства, других — так называемые «бойфренды». Итог один: сексуальное рабство, изоляция и постоянное насилие.

В начале 2025 года в Дубае с серьезными травмами на обочине дороги нашли 20-летнюю модель OnlyFans Марию Ковальчук. Она заявила, что стала жертвой насилия после вечеринки с участием состоятельных россиян. Ее история вызвала волну обсуждений о масштабах сексуальной эксплуатации в ОАЭ.

Ангус Томас — случайный свидетель, ставший борцом

Британский активист Ангус Томас, основатель Hope Education Project, случайно столкнулся с реальностью торговли людьми в 2019 году, оказавшись на 48-часовой пересадке в Дубае. Поздно вечером у отеля он увидел истощенную девушку из Западной Африки, которая предложила ему секс. Разговор с ней стал отправной точкой в его деятельности.

«Я понял, что, возможно, единственный человек, знающий о её ситуации. Я не мог просто улететь и забыть», — вспоминает он.

Позже Ангус помог освободить более 20 нигерийских женщин, оказавшихся в подобной ловушке, и продолжает разоблачать схемы вербовки.

Истории жертв

Грейс из Кении

Занималась мелкой торговлей на рынке в Найроби. Познакомилась на Facebook* с нигерийцем, который пообещал ей новую жизнь. Спустя пару недель «роскоши» он продал её владельцу бара. Два с половиной года насилия и жизни в крошечной запертой комнате. Спастись ей помог один из клиентов, пожалевший девушку.

Хлоя из Лагоса

Приехала в Дубай по приглашению — ей обещали работу поваром. Сразу после прибытия отобрали паспорт и увезли в пустынный город Эль-Айн. Через неделю потребовали «работать с мужчинами». Четыре года унижений и изнасилований. Спасти её удалось после нескольких недель общения с Ангусом.

Организованная сеть: дело Кристи Голд

Кристиана Джейкоб Уадиале, известная как Кристи Голд, — одна из самых известных вербовщиц. Она скрывалась более пяти лет, организовывая поставки несовершеннолетних девушек из Нигерии в ОАЭ. В 2024 году её задержали в аэропорту Абуджи. Несмотря на заочный приговор, ей предложили выбор: пять лет тюрьмы или штраф в 11 млн найр (примерно $7 тыс.). Она выбрала штраф и вышла на свободу.

«Это решение унизительно для жертв. Это насмешка над правосудием», — прокомментировал Ангус.

Секс-вечеринки — крайнее проявление насилия

Ангус называет сексуальные вечеринки с участием женщин — «абсолютным насилием», не имеющим ничего общего с гламуром. Он считает, что масштабы подобных мероприятий преувеличены, но признаёт: такие случаи — не редкость.

Радха Стирлинг, основательница организации Detained in Dubai, также подтверждает, что подобные оргии существуют давно, и в них участвуют состоятельные люди, уверенные в безнаказанности.

Ангус Томас разработал образовательную программу для школ, чтобы с раннего возраста учить детей безопасности в интернете и умению распознавать признаки опасной вербовки. Его совет: «Не верьте обещаниям «сладкой жизни». Если вы окажетесь в беде в Дубае — спасать будет некому.»

Его поддерживает Фил Брюэр, бывший британский детектив. Он предостерегает: в ОАЭ жалобы на торговлю людьми могут обернуться обвинениями в «моральных преступлениях» — проституции или сексуальных связях вне брака.

*Meta (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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