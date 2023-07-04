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За два месяца в Рязанской области зарегистрировали 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом

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Фото Pxhere

Роспотребнадзор по Рязанской области сообщил, что в мае и июне в области зарегистрировано 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом. 

Клещевой боррелиоз – это острая бактериальная инфекция, которая передаётся человеку со слюной заражённого клеща при укусе. 

Для избежания случаев заражения Роспотребнадзор напоминает жителям правила поведения при нахождении на природе:

—  используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом, голову и шею необходимо защищать платком или другим головным убором;

— применяйте современные акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды в строгом соответствии с инструкцией к препарату;

— проводите само — и взаимоосмотры;

— не располагайтесь на отдых в затененных местах с высоким травостоем; нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх;

— осматривайте домашних животных, находившихся на улице;

— не приносите в дом свежесорванные цветы, траву – на них могут быть клещи.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления и назначения лечения. Если вы удалили клеща самостоятельно, рекомендуется отнести его в лабораторию для исследования. 

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