За два месяца в Москве зарегистрировано 21 088 преступлений

В январе — феврале 2023 года в Москве совершено 21 088 преступлений (-4,5%). Такие данные приводит прокуратура столицы.

По округам Москвы:

ЦАО — 3 019 (-7,2%)

ВАО — 2 162 (-9,5%)

ЮВАО — 2 197 (-7,7%)

СВАО — 2 243 (-1,1%)

САО — 2 085 (+7,8%)

ЮАО — 2 197 (-1,9%)

ЗАО — 1 841 (-9,5%)

СЗАО — 1 822 (+1,6%)

ЮЗАО — 1 931 (+4,2%)

Новая Москва — 757 (-25,6%)

Зеленоград — 475 (-14,6%)

В Москве совершено 203 (-21,9%) грабежа, 29 хулиганств (-25,6%), 7 717 (+13,9%) мошенничеств, 38 (-17,4%) разбойных нападений, 75 (-11,8) умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 60 (+7,1) вымогательств,

6 779 (-23,4%) краж, в том числе 55 (-3,5%) из квартир,

59 (-41%) краж автомобилей, 1 624 (-19,4%) кражи с банковского счета

5 916 (-22,8%) преступлений совершено в общественных местах,

в том числе 3 162 (-21,2%) — на улицах.

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) — 73 (-1,4%), в том числе 16 со смертельным исходом (-33,3%).

При координирующей роли органов прокуратуры Москвы раскрыто 8 (+33,3%) убийств прошлых лет.