За 8 месяцев в бюджет Рязанской области поступило 59 миллиардов рублей доходов

14 сентября в Рязани состоялось совещание финансовых органов региона, участие в котором принял врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Оно было приурочено к профессиональному празднику и к 220-летию образования Министерства финансов России.

Малков обратил внимание на то, что главной задачей финансовых органов остаётся формирование и исполнение сбалансированных бюджетов. По итогам 8 месяцев отмечена положительная динамика: в облбюджет поступило почти 59 млрд руб. доходов.

– Финансовая система региона функционирует успешно, достойно выдерживает все вызовы. Пандемия, санкционное давление. Это не помешало сделать главное – выполнить все социальные обязательства перед рязанцами, обеспечить поддержку бизнеса и продолжить развитие региона, – сказал врио губернатора.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова отметила, что система управления бюджетными процессами совершенствуется. В 2016 году область перешла на програмный формат бюджета. 97% бюджета осуществляется в рамках государственных и ведомственных программ. С 2019 года в Рязанской области начали реализовывать нацпроекты. Специалисты Минфина обеспечивают своевременное и качественное финансирование мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития. В этом году они осваивают инструменты нового инфраструктурного меню. Комплекс мер позволит в ближайшие годы привлечь в регион 4,5 млрд. рублей на реализацию проектов по развитию инфраструктуры.

В Рязанской области проводится взвешенная долговая политика.

– Все коммерческие кредиты замещены на бюджетные. Здесь огромная благодарность нашему депутату Андрею Михайловичу Макарову. Это удалось сделать благодаря его помощи. Будем работать и дальше, – подчеркнул глава региона и отметил, что предстоит наладить более тесное взаимодействие с муниципалитетами, на постоянной основе проводить совещания с руководителями МО.

Глава региона отметил достижения финансистов Рязанской области. Коллектив регионального министерства награжден дипломом Минфина России в номинации «За высокое качество управления региональными финансами». На совещании лучшим работникам финансовой сферы были вручены федеральные и областные награды. Елене Чибакиной из Старожиловского района вручен знак «За безупречную службу XX лет». Дмитрию Нефедову присуждено звание «Почетный экономист Рязанской области».