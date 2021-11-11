Юлия Рокотянская поздравила Почётного гражданина Рязани Александру Перехватову

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила с днем рождения Почетного гражданина Рязани, начальника главного архивного управления Рязанской области Александру Перехватову.

— Вы олицетворяете собой профессионализм с большой буквы. Где бы Вы ни работали, везде присутствует творчество, движение вперед, Вы объединяете людей вокруг себя, представляете регион на всероссийских и международных встречах, поднимаете статус Рязани и Рязанской области. Здоровья и семейного счастья. Оставайтесь такой же креативной на долгие годы, — сказала Юлия Рокотянская.

Александра Перехватова провела для главы муниципального образования экскурсию по зданию архива, рассказала об организации приема посетителей и работе читального зала в период пандемии, о планах по проведению мероприятий и дальнейшему развитию главного архивного управления и подведомственного государственного архива Рязанской области.

Александра Перехватова окончила Рязанский педагогический институт, факультет иностранных языков. Работала учителем, переводчиком, директором школы № 48. Дважды (в 2000 и 2004 гг.) избиралась депутатом Рязанского городского Совета. Была заместителем председателя, а затем председателем комитета по социальной политике. С 2005 по 2010 гг. — депутат Рязанской областной Думы.

Александра Викторовна награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Отличник народного просвещения», почетными грамотами Губернаторов Рязанской области, областных и городских структур, ведомственными медалями. В 2005 г. получила звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», в 2009 г. — «Почетный гражданин города Рязани». С апреля 2011 года является начальником главного архивного управления Рязанской области.

Под ее руководством ведется информатизация управления и подведомственного архива Рязанской области, осуществлен перевод в электронный вид учетных документов; создан официальный сайт государственного архива Рязанской области с возможностью доступа к информационным ресурсам; помещение приема граждан оснащено терминалом электронной очереди; проведено обучение работников использованию информационно-коммуникационных технологий; создан Центр управления проектами, Центр по оцифровке и страховому копированию особо ценных и уникальных документов Рязанской области.