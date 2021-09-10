Юлия Рокотянская: «Новый спортивный зал позволит школе №59 привлекать к занятиям спортом все больше детей»

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская проконтролировала ремонт спортивного зала в школе №59. Это первый капитальный ремонт с момента открытия школы. На эти цели по поручению Губернатора Николая Любимова из областного бюджета выделено почти 3 млн. рублей. Срок окончания работ – 31 октября, но подрядчик планирует завершить раньше.

Как пояснила директор школы Алла Миловидова, пока позволяет погода, занятия проводятся на улице. Во время дождей уроки физкультуры временно проходят в актовом зале. Подрядная организация работает в тесном контакте с руководством школы. Территория проведения работ огорожена, проход в ремонтируемое помещение перекрыт. Подрядчик вовремя убирает строительный мусор и при проведении работ стремится учитывать все пожелания.

Кроме спортивного зала в школе ведется ремонт раздевалок и душевых. В образовательном учреждении большое внимание уделяется физкультурно-спортивному направлению. Сейчас в школе 942 ученика, укомплектовано 33 класса. Спортивный зал востребован, работа спортивных секций продолжается до вечера. Кроме учеников школы сюда приходят заниматься дети из других образовательных учреждений.

Юлия Рокотянская посетила урок физкультуры и пообщалась с учителями и детьми. Ученики пообещали радовать своими достижениями и спортивными победами и пригласили главу муниципального образования на открытие спортивного зала.

Создание достойных условий для развития детей – безусловный приоритет муниципальной власти. Любовь к спорту закладывается в юном возрасте. Новый спортивный зал позволит школе №59 развивать спортивное направление деятельности, открывать новые секции, привлекать к занятиям спортом все больше детей, — отметила глава муниципального образования.

Также Юлия Рокотянская проинспектировала территорию школы. Помимо спортивных объектов в этом году здесь появился Сад Памяти. Глава муниципального образования обсудила с руководством школы и начальником городского управления образования Дмитрием Филипповым вопросы дальнейшего благоустройства территории.