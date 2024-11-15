В Интернете распространяется информация о том, что в России полностью восстановилась работа видеохостинга YouTube. Однако это не соответствует действительно, пишет Telegram-канал «Война с фейками».

YouTube в России по-прежнему работает в замедленном режиме. Об этом говорят данные детекторов сбоев интернет-порталов.

Гендиректор концерна Мосфильм Карен Шахназаров заявил в эфире России 24, что считает нужным полностью восстановить доступность хостинга в стране и отметил, что передал эту информацию Президенту Владимиру Путину. Тем не менее, режиссер не говорил о том, что глава государства принял какие-то решения и тем более не анонсировал полное возобновление работы платформы. Информации об этом нет и в стенограмме встречи на сайте Кремля.