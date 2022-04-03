WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца о мире с Россией до спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале, до начала спецоперации, отверг предложение канцлера ФРГ Олафа Шольца решить конфликт с Россией, пишет Wall Street Journal.

- Реклама -

По данным издания, 19 февраля, в Мюнхене Шольц предложил Украине подписать документ об отказе вступить в НАТО и соблюдении нейтралитета. Это стало бы частью сделки между Россией и Западом. Соглашение подписали бы Путин, Байден, которые совместно гарантировали безопасность Украины. Зеленский отказался.

В качестве аргумента Зеленский привёл якобы стремление большинства жителей страны в НАТО, сообщает РИА Новости.

24 февраля российские вооружённые силы начали спецоперацию на территории Украины.