Звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж в необычном наряде

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Звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова стала мужниной женой.

В её свадебном наряде, помимо белого платья от дизайнера Александра Терехова, традиционной фаты и букета невесты присутствовала медицинская маска – актуальный сегодня тренд.

Избранником звезды стал актёр Семен Серзин. Который по примеру невесты дополнил классический свадебный костюм необходимым сегодня предметом защиты от коронавируса.

Таким образом, сознательные жених и невеста продемонстрировали, что несмотря на важное личное торжество они заботятся не только о себе, но и о безопасности сотрудников загса, пишет Grazia.