Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о новом способе заражения COVID-19

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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман рассказала на своей страничке в Инстаграме, что слышала о новом способе заражения коронавирусом. Девушка сообщила также, что в нынешнее время очень опасно находиться в метро.

По словам Марии, она слышала по радио, что на эскалаторе можно заразиться COVID-19. Виной всему «незащищённый зад», куда может чихнуть заболевший, стоящий позади вас.

В подписи к посту Лиман призвала поклонников быть более аккуратными, а также попросила написать идеи, с помощью которых можно защититься от коронавируса.