Зубную щётку опасно хранить в ванной

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Австралийские учёные составили список вещей, которые запрещено держать в туалетной комнате. В их число попала зубная щётка!!!! Свои выводы они сделали на простом основании. Бактерии активно размножаются в тёплой и влажной среде. Такой поверхностью является унитаз! Бактерии легко могут попасть на щетинки главного предмета гигиены и нанести вред здоровью, — пишет журнал Grazia. 

В этой связи рекомендовано хранить гигиенический набор по уходу за полостью рта в чистом сухом ящике. Не мешало бы завести такой же ящик для бритвенных станков. 

Халаты и полотенца, в отсутсвии тёплой батареи, также следует убрать из ванной. Так эти интимные предметы дольше сохранят ощущение свежести. 

Ароматы, украшения и медикаменты тоже могут портится под воздействием влажности. Полный список вещeй, хранение которых недопустимо в санузле, опубликован на портале Bed Threads. 

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