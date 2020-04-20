Жутко избитый мальчик найден в затопленной квартире

В Новороссийске в затопленной квартире нашли жутко избитого шестилетнего мальчика. ЧП произошло на улице Видова.
Полицейским об инциденте рассказали соседи, которые пожаловались на потоп. В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась видеозапись с места событий. На кадрах видно, что в затопленном жилье мальчик был один.
Медики диагностировали у потерпевшего сотрясение мозга, закрытую ЧМТ, а также ушибы и синяки, которые виднелись даже на лице. По данным местных СМИ, ребенок был не один раз избит матерью. Соседи сообщают, что мальчик не пользуется кухонными приборами и опасается воды. По факту случившегося будет проводиться расследование.
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