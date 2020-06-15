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Журналисты узнали, чем хвастался Ефремов после смертельного ДТП

Алексей Агеев
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Журналисты узнали, сколько получал актер Михаил Ефремов, который после смертельного ДТП на Садовом кольце стал хвастаться своими деньгами и обещал вылечить пострадавшего Сергея Захарова, который позднее умер. Установлено, что артист не врал о том, что его доходы весьма велики. СМИ узнали, что за один день съемок он мог получать до 140 тысяч рублей.

Как сообщает Царьград, за спектакль «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой» актер получил миллион – полтора миллиона рублей. Не удалось выяснить, сколько получает артист за заказные закрытые представления, однако ясно одно: они бывали в работе Ефремова на регулярной основе. Кроме того, известно, что Михаил постоянно участвует в работе «Современника», получая различные гонорары. С гастролями получается примерно 11 млн рублей. Антрепризы приносят от 300 до 500 тысяч рублей в год. В кино виновник пьяного ДТП получает также неплохо: 140 тысяч за съемочный день.

В итоге, по подсчётам представителей СМИ, Ефремов должен иметь гонораров 1-5 миллионов рублей в месяц.

Ранее мы писали, что молодая пара занялась сексом на глазах у толпы в Москве

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