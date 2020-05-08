Живодер приманивает кошек кормом и сворачивает им шеи в Подмосковье

Жители поселка Измайлово Ленинского района обратились с заявлением в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности человека за жестокое обращение с животными. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Сообщается, что люди стали находить мертвых кошек после появления странного молодого человека. Видеокамеры зафиксировали, что он приманивает животных, затем делает какие-то странные резкие движения руками, а после кидает бездыханные тела на землю.
По словам одного из очевидцев, она увидела незнакомца с трупом белой кошки в руке и окликнула его. В ответ злоумышленник ускорил шаг, а затем выкинул животное и ушел. В январе его видели с трупом другой кошки — черной гладкошерстной. Тогда мужчина нес несчастное животное в направлении леса и помойки.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram