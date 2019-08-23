Жителю Тамбовской области вынесли приговор за секс с восьмиклассницей

В Тамбовской области вынесли приговор 19-летнему местному жителю, вступившему в половую связь с восьмиклассницей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.



В ходе суда и следствия было установлено, что молодой человек в январе 2019 года познакомился с 15-летней девушкой в социальной сети ВКонтакте. Сначала он переписывался со школьницей, а затем позвал к себе домой, где по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь. При этом он прекрасно знал, что девушка несовершеннолетняя, так как её возраст указан на странице в соцсети.



О произошедшем стало известно после того, как девушка забеременела и обратилась к врачам.



Суд признал молодого человека виновным и назначил в качестве наказания полгода ограничения свободы. Вступил ли приговор в силу, не уточняется.

