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Жителю Тамбовской области вынесли приговор за секс с восьмиклассницей

В Тамбовской области вынесли приговор 19-летнему местному жителю, вступившему в половую связь с восьмиклассницей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

В ходе суда и следствия было установлено, что молодой человек в январе 2019 года познакомился с 15-летней девушкой в социальной сети ВКонтакте. Сначала он переписывался со школьницей, а затем позвал к себе домой, где по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь. При этом он прекрасно знал, что девушка несовершеннолетняя, так как её возраст указан на странице в соцсети.

О произошедшем стало известно после того, как девушка забеременела и обратилась к врачам. 

Суд признал молодого человека виновным и назначил в качестве наказания полгода ограничения свободы. Вступил ли приговор в силу, не уточняется.

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