Жителям Якутии пришлось спасаться на лодках из-за лесного пожара

Жители села Сватай в Якутии вынуждены спасаться из своих домов и из населенного пункта на лодках. Дело в том, что в село пришел лесной пожар.

Он перекинулся через реку Алазею и направляется к дизельной электростанции. Жители, поняв опасность, решили самостоятельно эвакуировать подальше от опасного места. Для этого они использовали лодки.

Эвакуация пожилых людей и детей уже начата. Местные жители сами стараются вывезти близких подальше из опасного места, пишет РЕН ТВ.