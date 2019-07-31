Жителя Крыма осудили за убийство семьи с маленьким ребёнком

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Павла Самар. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов с использованием своего служебного положения), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), пп. «а», «в», «д», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, вымогательством, с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Следствием и судом установлено, что в начале 2018 года, будучи сотрудником УФСИН России по Республике Крым, используя свое служебное положение, Самар похитил пистолет Макарова и боеприпасы к нему. В тот же период времени им было размещено объявление через интернет-сайты о продаже автомобиля, которого он не имел. После этого, встретившись с покупателем, приехавшим со своей супругой и малолетним ребенком, используя похищенный пистолет, расстрелял семейную пару, а ребенка вместе с телами родителей закрыл в машине и сбросил в водоем, где малолетний погиб от утопления, затем скрылся с места происшествия.



Следователем был выполнен значительный комплекс следственных действий.



Кроме того, в ходе расследования уголовного дела были установлены иные эпизоды преступной деятельности Павла Самар. Так, в период с 2016 до 2018 годы он неоднократно размещал объявления о продаже личных вещей (которых не имел), требовал авансовой оплаты, а после исчезал.



Приговором суда Самар признан виновным в совершении всех указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

