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Новости мира 3 июня 2019 08:18 | Просмотров:

Жителя Камчатки осудят за убийство собаки знакомой

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Елизовского района Камчатки. Он обвиняется в жестоком обращении с животными.

Сообщается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезал собаку своей сожительницы. Прибывшие на место сотрудники полиции отправили пса на экспертизу. Выяснилось, что убийство было умышленное, пишет портал «Регион Online».

Отметим, что если вина местного жителя будет доказана, ему грозит срок до трех лет лишения свободы.

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