Жительницу Северной Осетии раскритиковали за откровенный танец

В группе «Типичная Осетия» в соцсети появился пост, главной героиней которого является молодая девушка. Она исполняет пикантный танец, который снимается на видео.

При просмотре контента можно заметить, как стройная жительница Северной Осетии в коротком платье пластично двигается, повернувшись спиной к камере. По мнению пользователей Сети, красавица двигается красиво и попадает в ритм, однако это не делает танец прекрасным.

По словам комментаторов, видеозапись вызывает чувство стыда. Люди раскритиковали девушку за ее «выступление», сообщает Регион Онлайн.

Фото и видео – Регион Онлайн