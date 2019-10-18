Жительницу Петербурга отправили в колонию за убийство несовершеннолетней сестры

В Санкт-Петербурге вынесен приговор местной жительнице, которая убила свою 17-летнюю сестру. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



В ходе следствия и суда было установлено, что в ночь на 24 февраля 2016 года в доме на Пулковской улице женщина нанесла своей 17-летней родной сестре не менее 180 ножевых ранений, после чего попыталась сбежать, но её задержал знакомый потерпевшей.



Дело уже рассматривалось в суде, тогда была назначена экспертиза, которая признала подсудимую невменяемой. 22 августа 2017 года суд отправил подсудимую на принудительное лечение.



В настоящее время на основании нового решения суда женщине назначено новое наказание – её приговорили к 13 годам колонии общего режима.

