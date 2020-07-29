Жительница Кургана объяснила прогулку с сыном на поводке

Жительница Кургана, которая вышла на прогулку с сыном и вела ребёнка на поводке, пожаловалась на травлю от земляков. Она сообщила, что ее критиковали и даже кидались в неё камнями.
«В меня уже бросали камень, когда мы гуляли по улице. Слава богу, не попали ни в сына, ни в дедушку — прилетело мне в ногу», — сообщила женщина.
Она пояснила, что ее 7-летний сын страдает аутизмом. Именно поэтому ей пришлось надевать поводок на ребёнка, потому что данный метод прогулки является единственным возможным для больного мальчика, сообщает Общественная служба новостей.
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