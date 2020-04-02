Жители Ставрополя устроили пикник на крыше на карантине

Алексей Агеев
Фото - pobeda26.ru
Новости мира

Вынужденные каникулы могут коснуться 12,7 млн россиян

На вынужденный отдых в России на этой неделе должны были отправиться 12,7 млн сотрудников. Такие расчеты для «Известий» сделали аналитики международной аудиторско-консалтинговой...
Узнать больше
Новости мира

Вежливый грабитель украл 300 тыс. рублей и поблагодарил кассира

Задержан мужчина, который украл деньги у сотрудника кредитной организации в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Преступление зафиксировала камера...
Узнать больше
Новости мира

Школьник получил пулю в грудь во время игры в футбол в Москве

В столичную больницу попал 10-летний мальчик, который, предположительно, получил ранение из пневматики. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на столичную полицию.
Узнать больше
Новости мира

Разработан способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета «Известия».
Узнать больше
Новости мира

В России восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

В России в реанимации находятся восемь человек с подтверждённым коронавирусом. Об этом, со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко, сообщает ТАСС. 
Узнать больше
-

Проживающие в Ставрополе граждане организовали пикник на крыше козырька подъезда. Фотографии с места событий были выложены в соцсети и попали в распоряжение РЕН ТВ.

На снимках можно заметить троих граждан, которые собрали столик на крыше, разложили на нем закуску и другую пищу, разместившись вокруг «поляны». При этом в Сети такое решение восприняли с оптимизмом.

Люди отметили, что жители Ставрополя сумели выбраться на свежий воздух, при этом не нарушив режим изоляции. Другие начали шутить на тему пикника на крыше.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В каких случаях результаты анализов рязанцев на коронавирус отправляют на подтверждение в Москву?

Видео
https://youtu.be/-0n-xTwlJW0 В четверг, 2 апреля, заведующая эпидемиологическим отделом Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Нелли Баранова рассказала...
Узнать больше

Стало известно, как будет выглядеть рязанский пропуск на время коронавируса

Новости Рязани
Появилось описание специального пропуска, который будет выдаваться в Рязани и области во время коронавируса.  Специальный пропуск изготавливается на бумаге...
Узнать больше

В Рязанской области приостанавливают работу детских садов

Новости Рязани
С 4 апреля в Рязани и области приостанавливается работа детских садов. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. Напомним,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Правительство сообщило, как получить пропуска для передвижения во время карантина

Новости Рязани
В Рязанской области начала работать единая технологическая платформа для получения пропусков для предприятий и организаций. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

Анализы 10 рязанцев отправили в Москву на подтверждение коронавируса

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 четверг, 2 апреля, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним – четыре человека. Об этом сообщила оперативная...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей от 7info. https://youtu.be/FpfVx37rfMY
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как организовать обучение детей дома

Акценты
Эпидемиологическая ситуация в мире принесла нам немало проблем. Это и страх заболеть, и ограничения в передвижении, и отмена мероприятий, и срыв планов,...
Узнать больше

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В каких случаях результаты анализов рязанцев на коронавирус отправляют на подтверждение в Москву?

Стало известно, как будет выглядеть рязанский пропуск на время коронавируса

«Не повезло»: блогер Диденко высказалась от трагедии в бане