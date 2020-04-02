Жители Ставрополя устроили пикник на крыше на карантине

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Проживающие в Ставрополе граждане организовали пикник на крыше козырька подъезда. Фотографии с места событий были выложены в соцсети и попали в распоряжение РЕН ТВ.

На снимках можно заметить троих граждан, которые собрали столик на крыше, разложили на нем закуску и другую пищу, разместившись вокруг «поляны». При этом в Сети такое решение восприняли с оптимизмом.

Люди отметили, что жители Ставрополя сумели выбраться на свежий воздух, при этом не нарушив режим изоляции. Другие начали шутить на тему пикника на крыше.