Жители Саратова сделали тропинку из ковров вместо асфальта

Жители одного из домов в Саратове устали жить без асфальтированной пешеходной дорожки. Чтобы решить назойливый вопрос, горожане положили на землю ковры, сообщает fn-volga.

Информация о нестандартном решении была размещена 1 сентября, в паблике «Саратов Life». На приложенных к посту фотографиях можно увидеть выложенные друг за другом ковры, которые заменяют асфальт.

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Автор поста адресовала шутливое обращение губернатору Саратовского региона Валерию Радаеву и главе города Михаилу Исаеву: «Нам не нужны тротуары, у нас есть ковры. Мы справимся».

Фото Светлана Угорец / vk.com/saratov.life