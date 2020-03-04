На главную Новости мира

Жители России рассказали, с чем у них ассоциируется 8 марта

Накануне 8 марта контактный центр «Орион Коннект» выяснил у абонентов спутникового телевидения «Телекарта», какие ассоциации у них вызывает Международный женский день. Опрос проводился методом телефонного интервью по всей России.  На основании исследования был составлен рейтинг наиболее популярных песен и кинолент о женщинах. Об этом говорится в пресс-релизе компании. 

Участниками опроса стали 1216 абонентов «Телекарты», состав респондентов поровну распределился между мужчинами и женщинами. Основная доля представителей сильного пола, принявших участие в опросе, находится в возрастной категории 35-45 лет (38%). При этом более половины женщин-респондентов старше 55 лет.

Отношение к празднику 

Абсолютное большинство респондентов считают 8 марта праздником всех женщин (86% мужчин и 76% женщин). По сравнению с прошлым годом таких россиян стало больше – их доля среди респондентов увеличилась на 15%. В то же время существенная часть абонентов по-прежнему считают Международный женский день просто «весенним выходным» (16% среди женской аудитории и 10% среди мужской). 

Празднование

Более половины участников опроса сообщили, что планируют провести 8 марта дома в кругу семьи. Женщины также намерены пойти в гости и встретиться с подругами (по 12% соответственно). В то же время 6% из них проведут время у экрана телевизора, просматривая любимые фильмы и телепередачи. Мужчины, тем временем, займутся работой (10%), будут дарить подарки (4%) или отметят праздник в ресторане (4%). В целом, доля респондентов, которые будут находиться 8 марта на службе, заметно ниже, чем в День защитника Отечества (10% мужчин и 4% женщин против 22% и 14% соответственно).

Праздничные кинофильмы

Учитывая возрастающий в период праздников интерес к просмотру телевидения, «Орион Коннект» составил рейтинг самых популярных фильмов о женщинах. На первых строчках рейтинга, как и в прошлом году, оказались советские киноленты «Девчата» и «Москва слезам не верит». Также зрители спутникового телевидения «Телекарта» предпочитают «Служебный роман», «Женщины», «Любовь и голуби» и жанр мелодрам в целом. Среди иностранных фильмов респонденты остановили свой выбор на «Титанике», «Красотке», «Унесенных ветром», «Привидении».

Праздничные мелодии

Среди музыкальных мелодий, которые респонденты заказали бы для своих  дам в честь праздника, самыми популярными стали «Ах, какая женщина» группы «Фристайл», а также «Мама» и другие песни Стаса Михайлова. Кроме того, женщинам нравятся песни Валерия Меладзе, его композиции замыкают тройку лидеров. Чуть ниже в рейтинге разместились «Миллион алых роз», «Сказка в моей жизни», «Белые розы» и «Мамины глаза». Среди зарубежных произведений респонденты назвали песню Эда Ширана  «Perfect», а вот 2% мужчин высказали пожелание спеть песню собственного сочинения.

– Анализ общественного мнения относительно 23 февраля и 8 марта говорит нам о более трепетном отношении россиян к Международному женскому дню. Почти единогласно наши абоненты считают этот день «праздником всех женщин», меньше работают и отдают предпочтение приятному праздничному времяпрепровождению. Стоит отметить, что где бы ни решили провести 8 марта наши телезрители, они всегда смогут посмотреть любимые фильмы с помощью сервиса «Телекарта Онлайн», –  отмечает заместитель генерального директора ГК «Орион» Мария Жилина.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанка борется за звание «Краса ВДВ»

Новости Рязани
В канун Международного женского дня в Туле проходит третий конкурс Воздушно-десантных войск – «Краса ВДВ». В конкурсе уже приняли...
Узнать больше

Куда отправить ребёнка на отдых в летние каникулы?

Новости Рязани
Скоро наступят летние школьные каникулы, и многие родители уже задумались над тем, как организовать отдых для детей. Детский отдых...
Узнать больше

Рязанку, вернувшуюся из Италии, поместили на карантин

Новости Рязани
Жительницу Рязани с признаками ОРВИ поместили в инфекционный бокс ОКБ им. Семашко. Как сообщили РИА «7 новостей» в министерстве...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Сезон Официальной Рязанской лиги МС КВН откроется грандиозным концертом

Новости Рязани
Официальная Рязанская лига МС КВН объявляет об открытии сезона 2020 года. Уже 2 апреля в Рязанском дворце молодёжи состоится грандиозный концерт, на...
Узнать больше

Как выбрать цветы на 8 марта

Новости Рязани
Осталось совсем немного до самого яркого, самого красивого и самого весеннего праздника – 8 марта. Главным атрибутом Международного женского дня, конечно же,...
Узнать больше

В компании «Ваши Окна» состоялось мероприятие для клиентов

Новости Рязани
В последний день зимы, 29 февраля, компания «Ваши Окна» организовала мероприятие для своих клиентов. Поводом стало подведение итогов акции «Ваши Окна в...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Красивая улыбка за 40 минут. В «Альфа-стоматологии» проводят имплантацию зубов по современным технологиям

Акценты
В последние годы имплантация завоевала признание у населения и стала одним из самых популярных методов восстановления потерянных зубов. По каким причинам люди...
Узнать больше

Оксана Исаева: Проект «Муниципальные стажировки» поможет в решении кадрового вопроса в регионе

Акценты
Тема профессионального развития традиционно считается актуальной для студентов вузов. Находясь на пороге важного выбора в жизни, молодые люди часто нуждаются в профессиональной...
Узнать больше

Кто имеет право на улучшение жилищных условий?

Акценты
На сайте Госдумы опубликована статья, в которой рассказывается, какие категории граждан могут претендовать на жильё. Также есть инструкция, что делать, если вы хотите получить положенное вам по закону
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанка борется за звание «Краса ВДВ»

Куда отправить ребёнка на отдых в летние каникулы?

Рязанку, вернувшуюся из Италии, поместили на карантин