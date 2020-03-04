Жители России рассказали, с чем у них ассоциируется 8 марта

Накануне 8 марта контактный центр «Орион Коннект» выяснил у абонентов спутникового телевидения «Телекарта», какие ассоциации у них вызывает Международный женский день. Опрос проводился методом телефонного интервью по всей России. На основании исследования был составлен рейтинг наиболее популярных песен и кинолент о женщинах. Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Участниками опроса стали 1216 абонентов «Телекарты», состав респондентов поровну распределился между мужчинами и женщинами. Основная доля представителей сильного пола, принявших участие в опросе, находится в возрастной категории 35-45 лет (38%). При этом более половины женщин-респондентов старше 55 лет.



Отношение к празднику



Абсолютное большинство респондентов считают 8 марта праздником всех женщин (86% мужчин и 76% женщин). По сравнению с прошлым годом таких россиян стало больше – их доля среди респондентов увеличилась на 15%. В то же время существенная часть абонентов по-прежнему считают Международный женский день просто «весенним выходным» (16% среди женской аудитории и 10% среди мужской).



Празднование



Более половины участников опроса сообщили, что планируют провести 8 марта дома в кругу семьи. Женщины также намерены пойти в гости и встретиться с подругами (по 12% соответственно). В то же время 6% из них проведут время у экрана телевизора, просматривая любимые фильмы и телепередачи. Мужчины, тем временем, займутся работой (10%), будут дарить подарки (4%) или отметят праздник в ресторане (4%). В целом, доля респондентов, которые будут находиться 8 марта на службе, заметно ниже, чем в День защитника Отечества (10% мужчин и 4% женщин против 22% и 14% соответственно).



Праздничные кинофильмы



Учитывая возрастающий в период праздников интерес к просмотру телевидения, «Орион Коннект» составил рейтинг самых популярных фильмов о женщинах. На первых строчках рейтинга, как и в прошлом году, оказались советские киноленты «Девчата» и «Москва слезам не верит». Также зрители спутникового телевидения «Телекарта» предпочитают «Служебный роман», «Женщины», «Любовь и голуби» и жанр мелодрам в целом. Среди иностранных фильмов респонденты остановили свой выбор на «Титанике», «Красотке», «Унесенных ветром», «Привидении».



Праздничные мелодии



Среди музыкальных мелодий, которые респонденты заказали бы для своих дам в честь праздника, самыми популярными стали «Ах, какая женщина» группы «Фристайл», а также «Мама» и другие песни Стаса Михайлова. Кроме того, женщинам нравятся песни Валерия Меладзе, его композиции замыкают тройку лидеров. Чуть ниже в рейтинге разместились «Миллион алых роз», «Сказка в моей жизни», «Белые розы» и «Мамины глаза». Среди зарубежных произведений респонденты назвали песню Эда Ширана «Perfect», а вот 2% мужчин высказали пожелание спеть песню собственного сочинения.

