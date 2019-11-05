Жители РФ назвали самые интересные профессии

Сотрудники сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, какую работу россияне считают самой интересной. Кроме того, стало известно, что около 72 процентов респондентов полагают, что их род занятий является интересным для них.

Так, ТОП-5 самых интересных профессий возглавляет профессия дизайнера – за него свой голос отдали 31,8% опрошенных россиян. Вторую строчку занимают журналисты, набрав 28,9 процента голосов. Тройку лидеров замыкают артисты, за которых проголосовали 23,8 процента жителей РФ. Четвертая строчка осталась за врачами (22,1%). Пятую позицию завоевали ученые с 20,4% процента голосов.

Далее интересной считается профессия пилота (20,3%). Финансисты следуют чуть ниже, набрав 9,9% голосов. Кроме того, в список включили профессии правоохранителя (8,8%), продавца (5,2%), курьера (2,6%) и официанта – за эту деятельность свои голоса отдали полтора процента респондентов, сообщает Лайф.