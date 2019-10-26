Жители Приморья повстречали на трассе боевой самолет

В субботу 26 октября в Приморском крае на автодороге Осиновка – Рудная Пристань автомобилисты засняли на видео боевой самолет. Бомбардировщик находился прямо на дорожном полотне.

Сперва появилось предположение о том, что крылатая машина самостоятельно приземлилась на дорогу. Однако затем данная мыль была опровергнута. Дело в том, что замеченный на участке трассы между Уссурийском и Арсеньевым самолет был в сопровождении военных, которые передвигались на грузовиках.

По предварительной информации, военнослужащие осуществляли буксировку боевого истребителя. На видео можно заметить, что у самолета отсутствуют крылья, сообщает Амур.Инфо.

Фото: скриншот из видео