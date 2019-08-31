Жители Кургана высмеяли ребенка, который попросил помощи

Мальчик из Кургана подвергся травле после того, как попросил помощи и местных жителей.

Ребенок рассказал, что не знает куда обратиться, чтобы огромная лужа перед подъездом исчезла. По его словам, она препятствовала выходу из дома, а ведь мальчику скоро идти в школу.

Однако ему не удалось получить помощи. Наоборот, многие пользователи принялись высмеивать инициативу ребёнка.

Одна из местных жительниц встала на защиту мальчика. Она попросила взрослых перестать стебаться над ребёнком, пишет Уральский меридиан.