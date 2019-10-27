На главную Новости мира Житель Башкирии расчленил брата за роман с его экс-супругой
Новости мираПроисшествия

Житель Башкирии расчленил брата за роман с его экс-супругой

В населенном пункте Архангельское (республика Башкортостан) местный житель убил и расчленил брата за роман с его бывшей супругой. Теперь он осужден.

Известно, что преступление было совершено в зимний период. Два родственника употребляли спиртное. Из-за ревности они поругались. Осужденный обвинял своего брата в том, что тот жил с его женой, пока сам он был в заключении. Кроме того, мужчина заявил, что несколько раз ловил жену на изменах. Однако родственник преступника отверг все обвинения.

Тогда житель Архангельского захотел припугнуть брата. Он взял и замахнулся на мужчину ледорубом. Однако орудие угодило в затылок потерпевшему. Он умер на месте ЧП. После этого экс-заключенный перепугался и спрятал труп в огороде. На следующий день он расчленил тело брата и выбросил останки в реку. На протяжении долгого времени мужчина заявлял, что его родственник уехал на заработки. Однако осенью правоохранители объявили пропавшего в розыск. После этого убийца сознался в совершении преступления. Его отправили в колонию особого режима на 4 года и 8 месяцев, сообщает РЕН-ТВ.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Тамбовской области выделено 212 млн рублей на достройку домов

Раскрыт секрет крепкого здоровья после 35 лет

В Дмитрове полицейские сбили ребенка на «зебре»