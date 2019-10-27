Житель Башкирии расчленил брата за роман с его экс-супругой

В населенном пункте Архангельское (республика Башкортостан) местный житель убил и расчленил брата за роман с его бывшей супругой. Теперь он осужден.

Известно, что преступление было совершено в зимний период. Два родственника употребляли спиртное. Из-за ревности они поругались. Осужденный обвинял своего брата в том, что тот жил с его женой, пока сам он был в заключении. Кроме того, мужчина заявил, что несколько раз ловил жену на изменах. Однако родственник преступника отверг все обвинения.

Тогда житель Архангельского захотел припугнуть брата. Он взял и замахнулся на мужчину ледорубом. Однако орудие угодило в затылок потерпевшему. Он умер на месте ЧП. После этого экс-заключенный перепугался и спрятал труп в огороде. На следующий день он расчленил тело брата и выбросил останки в реку. На протяжении долгого времени мужчина заявлял, что его родственник уехал на заработки. Однако осенью правоохранители объявили пропавшего в розыск. После этого убийца сознался в совершении преступления. Его отправили в колонию особого режима на 4 года и 8 месяцев, сообщает РЕН-ТВ.