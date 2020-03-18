Жители Алании станцевали лезгинку в защитных костюмах и масках

В Северной Осетии – Алании местные жители устроили танцы в защитных костюмах и масках. Молодые люди танцевали на одном из складов.

Видео с места событий оказалось в распоряжении издания «Регион Онлайн». При просмотре контента можно заметить, как закончившие работу мужчины стали развлекаться. Один из парней стал исполнять лезгинку под традиционные кавказские мотивы. Другие стали аплодировать танцору.

В Сети ролик стал вирусным и вызвал волну одобрения. Люди стали шутить о том, что коронавирус нам не страшен.