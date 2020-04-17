Жителей Дагестана осудят за совершенное 17 лет назад убийство

Дагестанцев осудят за совершенное 17 лет назад убийство. Тогда они расправились с двумя азербайджанцами.
Как полагают следователи, в конце марта 2003 года дагестанец сделал заказ своим приятелям убить жителей Азербайджана. Затем обвиняемый предложил жертвам купить лес и заманил их с денежными средствами в Дербент. Нанятые дагестанцем мужчины совершили несколько выстрелов в потерпевших и похитили у них свыше 38 000 долларов. Трупы были вывезены за пределы города и сожжены.
Следователи закончили расследование дела против исполнителей убийства. При этом заказчик расправы сумел скрыться. Его объявили в международный розыск, сообщает РЕН ТВ.
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