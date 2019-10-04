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Житель Северной столицы продает на Авито половину дыни

На сайте бесплатных объявлений Авито было найдено забавное объявление. В нем продавец готов расстаться с половиной дыни. Отмечается, что первую половину уже съели.

Информация о нестандартном объявлении появилась на странице паблика «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети ВКонтакте. Там же был размещен скриншот с объявлением, на котором отлично видно описание.

Продавец сообщает, что хочет получить за половину дыни 300 рублей. И даже готов вынести ее покупателю к месту сделки.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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