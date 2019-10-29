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Житель Подмосковья отрепетировал «расстрел» прохожих во дворе

На территории подмосковного города Видное местный житель устроил себе тренировку. Мужчина репетировал «стрельбу» с балкона собственного жилища, сообщает Лайф.

Проживающий в одной из многоэтажек гражданин подошел к окну с предметом, внешне похожим на пистолет, и стал «стрелять» по людям во дворе. В этот момент там находились и дети. По словам очевидцев, было слышно, как щелкает курок.

Точно пока неизвестно, были ли предмет боевым пистолетом. Уточняется, что на место ЧП были вызваны правоохранители, которые провели разговор со странным гражданином. Видео с моментом инцидента было размещено каналом Мэш.

Фото и видео: Мэш

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