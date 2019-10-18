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Житель Петрозаводска с электропилой накинулся на супругу

17 октября, в ночное время суток, полицейские в Петрозаводске (Карелия) получили сведения о том, что местной жительнице поступают угрозы о расправе в ее собственном жилище.

Инцидент произошел, когда в квартире отмечали 50-летний юбилей мужа потерпевшей. Именинник внезапно перестал себя контролировать, разозлившись, и, взяв в руки электропилу, начал угрожать супруге убийством.

Прибывшие на место ЧП правоохранители арестовали мужчину. Сообщается, что он ранее уже привлекался к административной ответственности. Разбирательство продолжается, сообщает Столица на Онего.

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