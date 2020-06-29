Житель Перми изнасиловал в лесу девочку, которую вызвался проводить домой

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Перми, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом пишет портал «Регион Online».
Инцидент произошел в феврале. Сообщается, что 15-летняя девочка распивала спиртное в компании своих знакомых. Когда девочка начала собираться домой, парень вызвался проводить ее. Он предложил жертве скоротать путь через лесополосу. Там злоумышленник набросился на несовершеннолетнюю и изнасиловал ее.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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