Житель Перми изнасиловал в лесу девочку, которую вызвался проводить домой

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Правоохранители задержали 19-летнего жителя Перми, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом пишет портал «Регион Online».

Инцидент произошел в феврале. Сообщается, что 15-летняя девочка распивала спиртное в компании своих знакомых. Когда девочка начала собираться домой, парень вызвался проводить ее. Он предложил жертве скоротать путь через лесополосу. Там злоумышленник набросился на несовершеннолетнюю и изнасиловал ее.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства случившегося.