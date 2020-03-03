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Житель Орла поджёг свою квартиру с женой и детьми

В Орле мужчина пытался поджечь свою квартиру, в которой находились жена и двое детей – 3 и 4 лет. В пожаре пострадал один человек, его госпитализировали, сообщает «Орелград».

Инцидент в доме на улице Планетарная произошёл после конфликта семейной пары. Итогом ссоры стал поджог, который инициировал глава семейства. Мужчину с помощью соседей быстро поймали полицейские. Но житель Орла оказал сопротивление правоохранителям, пытался выломать дверь полицейской машины.

На место пожара оперативно выехали экстренные службы. Спасатели эвакуировали целый подъезд. Жители дома отзываются о виновниках пожара как о неблагополучной семье, пара часто употребляла алкоголь. Теперь орловскому поджигателю может грозить уголовная ответственность.

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