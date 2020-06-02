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Житель Новосибирска убил женщину за потерянные тапки

Алексей Агеев
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Житель Новосибирска зарезал 26-летнюю женщину. Еще одна местная жительница – женщина 44 лет – была ранена. В совершении преступления подозревают 44-летнего рецидивиста.

По мнению следователей, убийца присоединился к компании из 4 человек. Толпа употребляла спиртное во дворе. Внезапно мужчина осознал, что потерял тапки. Ему дали совет: поискать потерянную обувь в кустах. Сперва рецидивист ушел, однако позднее пришел назад с ножом в руках. Он набросился на двух женщин. Одну ранил смертельно, другую пришлось отправлять в больницу после нападения мужчины.

После совершения преступления злоумышленник был задержан участником посиделок. Теперь нападавшему грозит тюремный срок продолжительностью до 15 лет, пишет Регион Онлайн.

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