Житель Новосибирска убил женщину за потерянные тапки

Житель Новосибирска зарезал 26-летнюю женщину. Еще одна местная жительница – женщина 44 лет – была ранена. В совершении преступления подозревают 44-летнего рецидивиста.
По мнению следователей, убийца присоединился к компании из 4 человек. Толпа употребляла спиртное во дворе. Внезапно мужчина осознал, что потерял тапки. Ему дали совет: поискать потерянную обувь в кустах. Сперва рецидивист ушел, однако позднее пришел назад с ножом в руках. Он набросился на двух женщин. Одну ранил смертельно, другую пришлось отправлять в больницу после нападения мужчины.
После совершения преступления злоумышленник был задержан участником посиделок. Теперь нападавшему грозит тюремный срок продолжительностью до 15 лет, пишет Регион Онлайн.
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