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Житель Новокузнецка зарезал мужчину в лесу

В лесополосе, около населенного пункта Староабашево, житель города Новокузнецка убил жителя Мысков. Оба участника ЧП были коллегами и занимались заготовкой древесины.

Преступление было совершено в июле. Вечером лесорубы выпивали. Через некоторое время большинство рабочих ушли спать. Двое коллег продолжили пить. Во время пьянки они поругались, после чего один мужчина нанес другому удар ножом в область шеи.

Потерпевший умер от полученного ранения, а нападавший разбудил коллег и рассказал им о произошедшем. Теперь мужчине грозит тюремный срок. Ранее он преступлений не совершал, сообщает Сити-Н.

Фото: Сити-Н

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