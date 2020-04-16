Житель Москвы убил жену на самоизоляции

Житель Москвы убил супругу во время нахождения на самоизоляции. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.
По предварительной информации, убийство было совершено в квартире на Реутовской улице. 14 апреля был найден труп 35-летней женщины. Подозреваемым в расправе является 37-летний муж погибшей.
Полицейские полагают, что во время конфликта с женой мужчина нанес ей удар ножом в грудь. Из-за этого потерпевшая умерла. Москвич задержан. Ведется расследование.
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